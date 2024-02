Altre news

MILANO – Domenica 25 febbraio, nel cuore della Milano Fashion Week, c’è stato il giorno dedicato alla Serbia con Gabriella Carlucci e Luciano Silighini Garagnani, in prima fila nei rapporti diplomatici tra Italia e Balcani, e con il famoso stilista di Belgrado, che durante la kermesse mondiale del mondo della moda ha presentato i suoi capi in passerella.

“Con Gabriella Carlucci, oltre a un’amicizia sincera che ci unisce da diversi anni, abbiamo tanti progetti per il futuro e per la cooperazione tra Italia e Serbia, uno di questi ha appena visto la luce con la presentazione della nuova linea di abiti “Igor Todorovic Atelier”, che ha sfilato alla settimana della moda di Milano con capi eleganti e nati dalla sua creatività e intelligenza poliedrica. L’amico Igor è un artista completo” dichiara il regista Silighini, a cui fa eco la famosa showgirl Carlucci.

“Come dico sempre la Serbia è la terra promessa e lo è perché chi oggi vuole sviluppare il proprio business con zero burocrazie e avere aiuti fiscali, spesso a fondo perduto, trova a Belgrado la strada migliore. La diplomazia culturale che in questi anni ho rafforzato sta dando ora grossi frutti, sia nel cinema che nella moda, ma anche per l’imprenditoria” conclude Carlucci.

A giorni a Roma il governo italiano ratificherà l’accordo bilaterale firmato con Belgrado e inerente le cooperazioni cinematografiche. Il primo film nato dal progetto è “Sobilon”, diretto proprio da Luciano Silighini Garagnani e co-prodotto con la società serba di Gordan Matic. Location delle riprese in Serbia è Belgrado, mentre in Italia si è girato a Milano, Saronno e Montefiascone.

(foto di Dario Raimondi)

