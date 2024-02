Città

SARONNO – Iniziano oggi le potature degli alberi in via Parini. Per consentire all’impresa incaricata un intervento in sicurezza, da questa mattina e sino al 5 marzo, dalle 8.30 alle 17.30, il tratto di via Parini compreso tra via Miola e via Cattaneo-via Lattuada è considerato area di cantiere. Saranno quindi in vigore divieti di sosta per tutti e di transito; ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso, che osserveranno il doppio senso di circolazione.

Fra i provvedimenti viabilistici temporanei, in uscita dal parcheggio verso via Miola sarà consentita la svolta a destra e a sinistra. Inoltre, nei giorni 1 e 2 marzo la viabilità all’interno dell’area di parcheggio della scuola Pizzigoni sarà a doppio senso di circolazione, con uscita in via Miola e con possibilità di svoltare in entrambe le direzioni.

