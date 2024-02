Misinto

COGLIATE / MISINTO – Don Riccardo Pontani, parroco di Origgio e decano del Decanato di Saronno, sarà il nuovo amministratore parrocchiale della parrocchia San Bernardo di Cascina Nuova. A darne comunicazione è stato Luca Raimondi, vescovo ausiliario di Milano, durante la messa, quando ha dato comunicazione dell’impegno della diocesi per l’organizzazione amministrativa della parrocchia.

L’incarico è stato affidato a don Riccardo Pontani dopo il ricovero, per un periodo di riabilitazione, di don Massimo Baj, le cui condizioni di salute non gli permettono di continuare il suo lavoro proprio per quanto concerne la gestione amministrativa.

(foto: don Riccardo Pontani, dalla sua pagina Facebook. Il sacerdote sarà il nuovo gestore amministrativo della parrocchia San Bernardo di Cascina Nuova)

