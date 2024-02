iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Tre incontri di calcio dilettanti in zona con in palio importanti traguardi, questo pomeriggio. In serie D allo stadio di Caronno Pertusella l’Arconatese ha ospitato il Piacenza in un atteso recupero d’alta classifica, con vittoria degli ospiti che hanno dunque agguantato Arconate al terzo posto della graduatoria, a due lunghezze della capolista Caldiero terme.

Per la Coppa Italia di serie D, 4 gol a Venegono Superiore fra i locali della Varesina ed il Follonica Gavorrano, compagine toscana: sotto i venegonesi al 44′ per l’autorete di Pertosa, pari di Sali al 10′ della ripresa, poi rete di Mancagli del Follonica al 45′ e pari in extremis della Varesina grazie al rigore trasformato da Vitale al 50′. Gara di ritorno in Toscana tra due settimane. Si giocava per la semifinale di questa manifestazione.

In Eccellenza, sempre Coppa Italia, le squadre locali (Fbc Saronno, Caronnese e Ardor Lazzate) sono tutte eliminate ma il Varesotto è rappresentato della Solbiatese che ha vinto la fase regionale e questo pomeriggio anche il girone a 3 dei quarti di finale della fase nazionale: decisiva, oggi pomeriggio, la vittoria per 2-0 contro il Saluzzo a Solbiate Arno: le reti ne secondo tempo, a segno al 9′ Riceputi ed al 35′ Manfrè. La Solbiatese accede dunque ai quarti di finale nei quali incontrerà, gara di andata e ritorno, i friulani del Lignano.

