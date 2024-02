Sport

CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento da non perdere oggi pomeriggio allo stadio di corso della Vittoria di Caronno Pertusella dove gioca gli incontri casalinghi l’Arconatese: la formazione gialloblù, seconda in classifica in serie D, ospita infatti questo pomeriggio un’altra corazzata del girone ovvero il Piacenza. Fischio d’inizio alle 14.30. Si tratta di un recupero del campionato.

“Un’altra pagina storica da ricordare nei nostri annali avvicinandoci al centenario del Gs Arconatese 1926. Un grande cammino quello della nostra Società che ci ha portato a giocare da protagonisti incontri del genere, una bella soddisfazione che premia il lavoro in tutti questi anni del Club, del presidente Alfonso Sannino, del direttore generale Vittorio Mantovani, del direttore sportivo Enio Colombo (nella foto), di Mister Giovanni Livieri e di tutti quanti hanno a cuore i nostri colori oroblù” rimarcano dalla Arconatese. Da dove fanno notare: “Quella con il Piacenza è una sfida importante anche e soprattutto per la classifica del nostro girone. Il Piacenza ha naturalmente una rosa di grande qualità e fin qui ha lavorato in campo su variazioni di un preciso tema, partendo dalla difesa a 4: 4-4-2 o 4-4-1-1 oppure 4-1-4-1. Non è da escludere data la posta in palio di questa sfida, qualche sorpresa, lo scopriremo a partita in corso, perchè questo è un campionato sempre di alto livello, in cui ciascuno studia sempre l’avversario per preparare le giuste mosse contrarie. Sarà allora l’interpretazione che daremo alla nostra partita una delle chiavi di questa sfida con il Piacenza. I ragazzi di mister Giovanni Livieri sono pronti e noi con loro per sostenerli. Arbitrerà Leonardo Di Mario di Ciampino”.

