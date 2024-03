Calcio

MONTANO LUCINO – Partita infinita e ricca di emozioni quella disputata in questa prima domenica di marzo nel centro sportivo comunale di Montano Lucino tra i padroni di casa del Real San Fermo e il Calcio Misinto valida per la ventitreesima giornata di campionato del girone A della terza categoria di Como.

I padroni di casa con ben sei pesantissime reti firmate da Sanfilippo, Hamdan, Massaro e la doppietta di Marzorati riescono a rendere nulli i tre goal degli avversari arrivati dalle conclusioni di Bettin, Pecin e Cattaneo vincendo, così, una partita importante e non semplice per il netto risultato di 6-3. Il Calcio Misinto 1971, con la sconfitta di oggi, si allontana sempre di più dalla vetta della classifica ormai lontana 13 punti vista anche la vittoria pesantissima della Celtica, protagonista anch’essa di una goleada infinita per 1-9 contro il Lieto Colle.