Groane

SOLARO – Appuntamento di grande prestigio, giovedì prossimo, 14 marzo in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio al Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. In un incontro pubblico e a partecipazione libera, i tecnici dei parchi della Lombardia e i di altri enti territoriali avranno l’occasione di avere un confronto diretto con i referenti sia della Sprintendenza Abap (Archeologica, belle arti e paesaggio) per la Città Metropolitana di Milano, sia di quella per Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

I lavori sono previsti dalle 15.30 nell’auditorium del Parco delle Groane in via della Polveriera 2, a Solaro. Titolo dell’incontro “Fare tutela paesaggistica: esperienze a confronto. Come affrontare le trasformazioni territoriali in ambito di tutela paesaggistica.

Il programma prevede una Analisi dei temi più ricorrenti, quindi la valutazione di “Opportunità e criticità alla luce delle più recenti novità legislative in materia” e infine il “Confronto sugli aspetti procedurali”.

Parteciperanno l’architetto Emanuela Carpani (Soprintendente Abab Città Metropolitana di Milano) e l’architetto Giuseppe Stolfi (Soprintendente Abab CO‐LC‐MB‐PV‐SO‐VA).

Per il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea è previsto un intervento di salto da parte del presidente, avvocato Emiliano Campi. Introduce i temi dell’incontro l’architetto Mauro Botta responsabile dell’Area Tecnica del Parco, con la collaborazione della Commissione per il Paesaggio composta dagli architetti Domenico Palezzato, Elio Mauri, Fulvia Mezgec e Francesca Pozzoli.

“Vorrei ringraziare innanzitutto i soprintendenti Carpani e Stolfi per la concreta disponibilità data e il nostro architetto Botta per aver organizzato in poco tempo un appuntamento che possiamo definire unico di confronto per gli enti territoriali regionali, come il nostro, che insistono su più province. Un grazie anche ai componenti della Commissione Paesaggio. Quella di giovedì sarà l’occasione per fare chiarezza su una normativa che riguarda il paesaggio ed è in continua evoluzione. Confido vi sia una partecipazione importante da parte dei tecnici del territorio” ha commentato il presidente del Parco delle Groane della Brughiera Briantea, Emiliano Campi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti