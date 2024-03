Calcio

SOLARO- Nella 25′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Universal Solaro ospita l’Aurora CMC Uboldese in uno scontro a ritmi bassi ed equilibrato, ma vinto dagli ospiti per 0 a 1.

Nel corso della gara è l’Universal Solaro ad avere in mano le redini del gioco, nonostante ciò la squadra di casa fatica a creare occasioni da goal e veri pericoli alla porta avversaria. L’Aurora Uboldese attende le offensive dei giallorossi, per tentare di colpire in ripartenza. La rete della vittoria degli uboldesi arriva al 64′, con la firma sul tabellino dei marcatori di Guarda.

Con questa sconfitta il Solaro rimane fermo a 43 punti, rimanendo in zona playoff, ma a quattro distanze dalla capolista. Dall’altra parte l’Uboldese sale a 36 punti, restando nella zona neutra della classifica.

Universal Solaro-Aurora CMC Uboldese 0-1

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Borsani, Orlando, Trionfo, Panariello, Romanò, Cavalcante, Bajoni, Musazzi, Lucente, D’Elia. A disp: Migliore, Giordano, Anelli, Marquez, Bonasso, Viscusi, Magro, Di Patria, Fabozzi. All. Vessella.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Lo. Lelli. Eboa, Volpini, Valente, Bartucci, Castelnuovo, Guarda, Besati, Belli. A disp: Margariti, Lu. Lelli, Maiorano, Gerevini, Fiore, Sakho, De Rosa, El Hilali, Tartaglione. All. Crucitti.