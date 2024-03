Calcio

CISLAGO – Partita ricca di emozioni e spettacolare quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 17 marzo nel centro sportivo di Cisalgo dove, in occasione della venticinquesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como, i padroni di casa del Cistellum hanno ospitato la Casnatese.

Dopo i primi 30 minuti di gioco durante i quali le due squadre si studiano non trovando spazi per creare azioni offensivamente pericolose viste anche le due difese organizzate bene, la Casnatese riesce a sbloccare il risultato con una bella rete firmata da Servillo che firma così lo 0-1 precisamente al 34′.

Nel secondo tempo scende meglio in campo il Cistellum che pareggia momentaneamente il risultato al 16′ della ripresa con il difensore goleador Simone che insacca la palla in rete dopo averla ricevuta dalla punizione perfetta di Rimoldi. Dopo 3 minuti dal goal del pareggio torna a segnare l’airone Marazzi che porta in vantaggio i padroni di casa con una forte conclusione che non da speranze al portiere avversario. Minuti pazzeschi del Cistellum che non si accontenta del solo goal di scarto e, dunque, allunga mettendone a segno un altro nel giro di pochissimi minuti questa volta firmato dal bomber Costanzo che si sblocca dopo un lungo insaccando il pallone in rete incrociando sul primo palo. La partita si conclude dopo un errore clamoroso dei padroni di casa che regalano a Servillo il pallone della doppietta.

Il Cistellum torna così a vincere conquistando tre punti importanti ai fini della classifica ma non sembra comunque tornare ai livelli prestazionali ottimi fatti vedere nella prima parte di campionato. Con la vittoria di oggi, la squadra di Cislago conferma il quarto posto con 46 punti allungando la distanza a cinque lunghezze dal Molinello attualmente quinto in classifica. Discorso opposto per la Casnatese che torna a casa con una sconfitta nonostante una grandissima prestazione restando così all’ultimo posto del girone.

ASD CISTELLUM – CASNATESE 3-2

Asd CISTELLUM: D’Auria, Hati, Moiana, Quaggelle, Morosi, Simone, Costanzo, Cozzi, Montorio, Rimoldi, Marazzi. A disposizione: Naccari, Sassi, Bonfrate, Macchi, Jabiri, Mboup. All: Gastaldello.