Calcio

CERRO MAGGIORE – Partita combattuta ma priva di particolari emozioni quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 17 marzo nel centro sportivo comunale di Cerro Maggiore dove, in occasione della venticinquesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, la Virtus Cantalupo ha ospitato la Pro Juventute.

Sia nel primo che nel secondo tempo entrambe le squadre non riescono a trovare diversi spazi per creare azioni pericolose se non una conclusione pericolosa partita dai piedi del bomber della squadra ospite Colombo che, però, non riesce a trovare lo specchio della porta. Il pareggio odierno non sconvolge la classifica visto che la Pro Juventute resta al secondo posto della classifica con tre lunghezze di distanza dalla capolista Antoniana, protagonista nel primo pomeriggio di oggi di un pareggio a reti bianche con la terza in classifica Marnate Gorla Calcio. Simile discorso per la Virtus Cantalupo che, invece, resta al decimo posto del girone a -11 dalla zona play-off.