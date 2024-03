Città

SARONNO – “Con questo progetto si rende conforme al Pgt ciò che non lo era. La nostra amministrazione non è disponibile a concedere varianti se non c’è una forte necessità pubblica. E l’abbiamo dimostrato di nuovo. Se un operatore presenta progetto conforme l’amministrazione non può fermarlo ma può lavorare, e noi l’abbiamo fatto per due anni, per arrivare ad un progetto che dà soddisfazione all’operatore e che consenta alla città di avere servizi aggiuntivi”

E’ la chiosa del sindaco Augusto Airoldi protagonista stamattina, mercoledì 20 marzo, della conferenza stampa dedicata al progetto suill’ex Parma l’area industriale tra via Marconi e via Piave. Avviando la conferenza il primo cittadino ha rimarcato di aver anticipato l’appuntamento: “Ci sono ancora degli aspetti mancanti che non sono ancora stati definiti ma vogliamo evitare che circolino informazioni che non corrispondono al vero”. Chiaro il riferimento alla nota di Obiettivo Saronno di lunedì scorso ma anche ad alcuni interventi sui social.

Davanti all’intera Giunta (erano presenti Casali, Musarò, Succi e D’Amato e poi è sopraggiunta anche Pagani) il sindaco Airoldi ha presentato un excursus sul progetto, fornendo tutti i dati urbanistici con un focus sulla parte economica.

“Quello attuale – ha esordito il primo cittadino – è un progetto in linea con Pgt in vigore e quindi senza variante. Non è un tecnicismo. Quello che ci aveva lasciato la passata amministrazione da approvare non era conferme e quindi l’abbiamo fermato. Fermarne uno conferme è più difficile per non dire impossibile. Se la proprietà ritiene lesi i suoi interessi si rischia che i cittadini debbano rimetterci dei soldi. Invece ci siamo seduti al tavolo con la proprietà e per due anni abbiamo lavorato per migliorare il progetto. Il risultato è evidente guardando l’evoluzione dei progetti”

“Il primo (quello del 2017) era una roba squadrata che qualunque geometra può disegnare – rimarca con orgoglio – guardando l’ultimo, anche solo dal look, è evidente la grande attività di lavoro che lo rende decisamente migliore”.

Cifra per cifra Airoldi analizza la parte di oneri: “Un progetto che a fronte di 961.000 euro di oneri dovuti realizza opere per complessivi 2.216.000 euro, compresi 431.000 di opere extra comparto”. Il riferimento va al rifacimento del parcheggio in fondo all’ex bocciodromo che è la parte ancora da definire.

Non manca un accenno al tema della viabilità: “Secondo il lungo studio allegato, oltre 100 pagine, l’impatto sarà solo di 3/4 auto in più nell’orario di punto serale relative agli utilizzatori dell’area commerciale. Una variazione a cui porremo rimedio con alcuni interventi in via Piave”.

Airoldi riassume: “Si passa da un progetto in variante al PGT ad un progetto conforme e non solo: sull’area dell’ex Parma passiamo da un consumo di suolo prossimo 100% ad uno del 50%. Otteniamo il 50% dell’area a uso pubblico che sarà completamente drenante (— mq). Si integrerà con il palaexbo e permetterà di far crescere l’offerta sportiva di Saronno Servizi anche con nuovi servizi “non è stato definito ma penso a paddle o parete d’arrampicata”

“Passiamo da un progetto che prevedeva una (inutile) strada di attraversamento a uno che prevede solo percorsi ciclo-pedonali, da un progetto sostanzialmente privo di parcheggi ad uso pubblico ad oltre 150 stalli a servizio del quartiere, da un progetto che soddisfaceva solamente esigenze interne all’area ad uno che diventa risorsa nel contesto urbano. Non ultimo la soluzione in variazione escludeva la riqualificazione dell’area pubblica Palaexbo mentre quella approvata dalla Giunta consente l’integrazione in un parco urbano che sarà dotato di nuovi impianti sportivi e della possibilità di ospitare eventi”.

TEMPISTICHE

Il primo a partire darà l’intervento commerciale (che dovrebbe essere concluso entro un anno) con in contemporanea la riqualificazione dell’area che viene ceduta in modo che Saronno Servizi possa iniziare le proprie attività di riqualificazione dello spazio. Ancora da definire la partenza della realizzazione della parte residenziale. Saranno realizzate 3 palazzine da 12 piani: “Da pgt avrebbero dovuto essere 14 ma nella trattativa l’Amministrazione ha convinto operatore a ridurre di due piani”. Complessivamente ci saranno 120 unità abitative.

Ex Parma, dai rendering ai conti: ecco la presentazione del progetto

