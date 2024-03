Città

SARONNO – “Correnti in quota da sud-ovest precedono il transito di una perturbazione, atteso per mercoledì 27, favorendo deboli precipitazioni intermittenti nel corso della giornata di domani 26 marzo: dalla notte odierna pioviggine o debole pioggia ad iniziare da sud-ovest, in estensione domani verso il resto della regione, più frequenti sulle zone occidentali dove si intensificheranno in serata“. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Limite delle nevicate inizialmente intorno a 1200 metri, tendente ad alzarsi, con accumuli sopra i 1500 metri in generale modesti. Venti deboli o a tratti moderati, orientali sulla pianura, meridionali in montagna, con raffiche più frequenti sulla pianura orientale e su creste e valichi alpini.

La situazione idrologica-idraulica pregressa e i quantitativi e la distribuzione delle precipitazioni previste, determinano il codice “Verde” per i rischi idro-meteo idraulico, idrogeologico e temporali sulle zone omogenee a cui corrisponde uno scenario di assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è mai possibile escludere a livello locale eventuali danni dovuti a fenomeni imprevedibili associati a temporali come rovesci localizzati o grandinate; difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o cadute massi e locali dissesti.

A Saronno calo delle temperature con massima attorno ai 10 gradi; pioggia non forte per tutto il giorno come a Tradate dove le massime d’altronde non dovrebbero raggiungere i 10 gradi.

