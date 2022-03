x x

SARONNO – “Per il pomeriggio di oggi sono previste deboli precipitazioni diffuse su zone prealpine, alpine ed alta pianura; in serata più

insistenti sulla pianura centro-orientale. Nel corso della giornata di domani 31 marzo sono previste deboli precipitazioni sparse sui rilievi settentrionali e locali piovaschi sulla bassa pianura orientale. In conseguenza quindi delle deboli precipitazioni che stanno interessando il territorio regionale, a partire dal pomeriggio di oggi vi sarà un graduale ritorno a condizioni più umide con conseguente diminuzione del grado di pericolo. Tuttavia, considerati lo stato vegetativo, la secchezza diffusa della lettiera fine ed il numero di incendi boschivi che negli scorsi giorni ha interessato soprattutto i settori orientali di Alpi e Prealpi, le condizioni rimarranno ancora favorevoli all’innesco di incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce”. A mettere in guardia è il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Il Centro funzionale regionale rivaluterà nella mattina di domani 31 marzo l’eventuale revoca dell’allerta conseguente alle precipitazioni diffuse previste per la giornata di venerdì 1 aprile.

Ieri l’ultimo incendio boschivo nella zona, nei boschi delle Groane (foto).

