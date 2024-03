Calcio

GERENZANO – La Gerenzanese vince il campionato del girone H della Seconda categoria e conquista la promozione in prima categoria dopo i tre punti conquistati nella sera di ieri 28 marzo con la vittoria in casa del derby contro l’Amor Sportiva per 1-0 grazie alla rete firmata da Vergani.

Dopo sette stagioni dall’ultima volta, la Gerenzanese torna in Prima categoria vincendo un campionato con ben cinque giornate di anticipo grazie ad una prestazione perfetta dei propri giocatori che sono riusciti a portare a casa su 26 partite disputate ben 22 vittorie, 2 pareggi e solamente 2 sconfitte oltre che la migliore differenza reti del campionato dal momento in cui può vantare 65 goal fatti e solamente 28 reti subite.

Le interviste

Il tabellino

Gerenzanese-Amor sportiva 1-0

GERENZANESE: Arenella, Gambino, Restelli, Boccaletti, Morandi, Mighetti, Geron S., Gorgoglione, Di Lio, Geron M., Vergani. A disposizione Delussu, Borroni, Franchi, Kaseraoui, Ghirimoldi, Rimoldi, Sottura, Castaldo, Coppola. All. Amato.

AMOR SPORTIVA: Chiti, Pustorino, Codari, Pilato, Uboldi, Caldera, Gariboldi, Nigro, Rubino, Banfi, Caso. A disposizione Cannizzaro, Caimi, Vidovic, Muraca, Boschetto, Busnelli, Pogliani, De Micheli, Bracci. All. Boldorini.

