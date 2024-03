– nella giornata di lunedì 1 aprile nella Zona 1 nessun servizio di raccolta.

Centro raccolta rifiuti

– Il centro sarà chiuso nelle giornate di domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile.

Seprio servizi è l’ente che si occupa di questi servizi in ambito cittadino: le informazioni riguardanti le modifiche nella raccolta dei rifiuti a Tradate nel periodo pasquale sono state diffuse ai cittadini anche tramite i social del Comune per fare in modo che le indicazioni arrivino al maggior nunmero possibile di persone.