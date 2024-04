Sport

SARONNO – Oggi secondo turno di regular season nel campionato di softball serie A1. L’Inox Team Saronno scenderà in campo contro la Mia Office Blue Girls Pianoro, a riposo nella prima giornata. Le neroblù saronnesi contro Macerata hanno trovato delle prime conferme dopo un’offseason di grandi rivoluzioni, contando su un’ottima Milagros Lozada (2 fuoricampo) e un esordio con i fiocchi della lanciatrice australiana Kandra Lamb. Curiosità intorno alla nuova Pianoro di Caballero Torres, una squadra dal roster sostanzialmente invariato rispetto al passato, con diverse veterane e molti prospetti interessanti anche in ottica Nazionale, con l’aggiunta di Logan Moreland, lo scorso anno decisiva nella salvezza di Old Parma.

Sul diamante di Bollate andrà pin scena la super sfida tra Mkf Bollate e Italposa Forlì, due delle grandi candidate per la vittoria finale. Nella prima uscita entrambe hanno convinto: Bollate ha segnato 22 punti contro le Thunders, Forlì 18 contro Old Parma non subendone però neanche uno. Sarà un grande duello in pedana (Bigatton, Cecchetti e Nicolini da una parte, Cacciamani e Barnhill dall’altra) e nel box di battuta, un primo crocevia per testare le ambizioni di due superpotenze.

Programma

Sabato 6 aprile

Ore 16.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Pubbliservice Old Parma – Macerata

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) MKF Bollate – Italposa Forlì

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Inox Team Saronno – Mia Office Blue Girls Pianoro

Domenica 7 aprile

Ore 12.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Bertazzoni Collecchio – Thunders

Riposa: Rheavendors Caronno

Classifica

Italposa Forlì, MKF Bollate, Inox Team Saronno (2 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Rheavendors Caronno (1-0, 1.000); Mia Office Blue Girls Pianoro (0-0); Bertazzoni Collecchio (0-1, .000); Macerata, Thunders, Pubbliservice Old Parma (0-2, .000).

