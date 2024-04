Basket

SARONNO – Stasera, sabato, al palaronchi di via Colombo la sfida di vertice, penultima giornata della Fase Gold del campionato di baket maschile di serie B Interregionale. Dalle 21 si affrontano le due capoliste, Az Saronno e Gross Empoli, ed i caso di vittoria i saronnesi i assicurerebbero il matematico primo posto in questa fase della stagione, in vista dai playoff.

Le formazioni

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

AZ SARONNO: De Capitani, Negri, Quinti, Beretta, Ugolini, Motta, Pellegrini, Nasini, Romanò, Figini, Canton, Mariani. All. Biffi-De Piccoli.

COMPUTER GROSS EMPOLI: Giannone, Beccetti, Cerchiaro, Mazzoni, De Leone, Sesoldi, Calabrese, Rossetti, Quartuccio, Fogli, Tosti. All. Valentino.

Classifica

Az Saronno, Gross Empoli 18 punti, Cecina 16, Pavia e Junior Casale 12, Virtus Siena 10, Etrusca San Miniato 8, 7 Laghi Gazzada 2.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

13042024