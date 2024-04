Politica

SARONNO “In merito alla soppressione del collegamento Saronno – Centrale, l’assessore regionale ai Trasporti e la Lega dovrebbero rassicurare i cittadini saronnesi con scelte e risposte un po’ più chiare, anziché sminuire e criticare le nostre affermazioni che si basano invece su quanto riportato nero su bianco sia nella delibera regionale 7032 del 2022, sia nella relazione istruttoria al progetto definitivo del quadruplicamento della linea Rho-Parabiago del Ministero delle infrastrutture e trasporti”. Così i consiglieri regionali del Pd Samuele Astuti e Gigi Ponti commentano le dichiarazioni dell’assessore Franco Lucente e di esponenti della Lega di Saronno riportate oggi e nei giorni scorsi dalla stampa, in merito all’ipotesi di sopprimere il collegamento tra Saronno e Milano Centrale, facendo passare il Malpensa Express diretto a Milano Centrale da Gallarate.

QUI TUTTA LA VICENDA

“Un servizio semi orario Milano Centrale – Malpensa T1 via Gallarate – T2, sostitutivo dell’attuale Milano Centrale-Malpensa via Saronno, da garantirsi a seguito dell’attivazione del collegamento T2 Malpensa – Linea RFI del Sempione la cui fine lavori è prevista per il 2024” Astuti e Ponti riportano testualmente il testo della delibera, sottolineando altresì che “come scritto, la nuova tratta sostitutiva di quella attuale e che porterebbe all’esclusione di Saronno avverrà dopo la fine dei lavori che è prevista nel 2024 e non, come invece affermano loro, nel 2028”.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Astuti e Ponti precisano infine che “il rinvio della nostra mozione in Commissione per un più rigoroso approfondimento sul tema è stato concordato con il presidente della commissione Trasporti e Infrastrutture, esponente della maggioranza di centrodestra”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti