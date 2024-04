CASTIGLIONE OLONA – E’ stato reso noto il programma per giovedì 25 aprile quando anche la città di Castiglione Olona celebra il 79′ Anniversario della Liberazione. La cerimonia di commemorazione della liberazione dell’Italia dal nazifascismo si terrà alle 9.30 con il raduno dei partecipanti e della associazioni davanti al monumento dei caduti di via Conte Ludovico Castiglioni alla presenza del sindaco Giancarlo Frigeri, delle autorità e delle associazioni locali.

In ricordo dei Caduti di tutte le guerre sarà deposta una corona d’alloro al monumento di via Castiglioni, per poi proseguire con la visita al Sacrario dei caduti del cimitero, mentre alle 9 si terrà a Lozza un ritrovo al cippo commemorativo del partigiano Augusto Covalero. Le celebrazioni saranno accompagnate dal Corpo filarmonico “Santa Cecilia” di Castiglione Olona e da una delegazione degli alunni dell’Istituto scolastico comprensivo “Cardinal Branda Castiglioni”.