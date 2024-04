iltra2

CASTIGLIONE OLONA – LlAmministrazione comunale di Castiglione Olona in collaborazione con la Pro loco castiglionese organizza martedì 23 aprile alle 20.30, alla scuola secondaria di primo grado “Cardinal Branda Castiglioni” di via Cortina d’Ampezzo 213, lo spettacolo teatrale “E venne l’alba” messo in scena dagli attori e dallo staff della compagnia Connessioni teatro.

Si tratta di u n evento rivolto a tutta la cittadinanza per non dimenticare le tematiche della giornata del 25 aprile. Ingresso libero ed aperto a tutti gli interessati.

E’ una delle molte iniziative previste sul territorio per ricordare la ricorrenza del 25 aprile, che in tutti i Comuni si concretizzerà anche con manifestazioni pubbliche e cerimonie.