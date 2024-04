SARONNO – “In seguito al calo delle temperature di questi giorni, l’Amministrazione comunale ricorda che la vigente normativa che disciplina la materia dà la possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento anche al di fuori del periodo previsto (15 ottobre – 15 aprile), in presenza di situazioni climatiche avverse che ne giustifichino l’esercizio, per una durata massima di sette ore giornaliere”.

E’ la nota condivisa in queste ore dall’Amministrazione dopo le diverse chiamate arrivate in Municipio e alle richieste di un’ordinanza per l’accensione dei caloriferi.