Cronaca

SARONNO – Può sembrare una dinamica insolita ma in realtà è un incidente decisamente frequente quello che vede un ciclista finire a terra non colpito da una macchina in transito ma dal conducente o dal passeggero che apre la portiera.

E’ secondo le prime ricostruzioni quello che è successo ieri, lunedì 22 aprile, in via Frua alle porte della Cassina Ferrara. Erano da poco passate le 5 quando un’automobilista avrebbe colpito un ciclista in transito con la portiera. In sella alla due ruote c’era un 41enne che è finito a terra.

Ha riportato contusioni ed escoriazioni ma nessuna ferita grave. In suo aiuto è intervenuta un’ambulanza del Sos di Uboldo che l’ha trasferito fopo le prime cure sul posto all’ospedale di Garbagnate per una serie di accertamenti.

Sul posto a rilevare il sinistro anche una pattuglia della polizia stradale.

(foto archivio)

