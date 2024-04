Città

SARONNO – “Le lavoratrici e i lavoratori della Metalgalvano si fermano nuovamente, ma stavolta per 8 ore, con la proclamazione dello stato di agitazione e il blocco degli straordinari”

Per la giornata di oggi, mercoledì 24 aprile, le organizzazioni sindacali Fim Laghi, Fiom Varese e le Rsu hanno indetto lo stato d’agitazione con blocco straordinari e sciopero.

“Questo dopo mesi di continue richieste di risposte, ai molteplici problemi in corso, da parte della Rsu e dei rappresentanti territoriali di Fim e Fiom. Ad ogni incontro le richieste di chiarimenti, per quanto riguarda il premio di risultato, la disparità di salario e di trattamento del personale, di problemi riguardanti sicurezza e andamento aziendale, non hanno risposta e vengono costantemente posticipati o ignorati”

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Da queste considerazioni la decisione dello stato di agitazione: “Le lavoratrici e i lavoratori, riunitisi in assemblea hanno votato a maggioranza l’astensione dal lavoro per il 24 aprile e chiare rivendicazioni salariali e di trattamento. Successivamente ai prossimi incontri previsti con la direzione aziendale, dove si aspettano delle risposte concrete, i sindacati interni, insieme a Fim e Fiom territoriali, decideranno come proseguire la lotta in corso”.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti