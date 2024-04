Città

SARONNO – Il circolo saronnese “La Bussola” ricorda il giorno della Memoria del genocidio armeno. “In pochi se ne ricordano, ma il 24 aprile di ogni anno ricorre il Giorno della Memoria del genocidio armeno: tra l’indifferenza quasi generale, approfittando della cortina di fumo causata della Prima Guerra Mondiale che stava mettendo a fuoco l’intera Europa, un milione e mezzo di cristiani armeni venivano sterminati con i mezzi più brutali e odiosi”.

Il Circolo della Bussola aveva già affrontato il tema 2 anni fa con un commovente incontro in cui abbiamo ricostruito le fasi salienti del genocidio.

“Oggi la situazione non è cambiata: il piccolo stato dell’Armenia, occupa una superficie poco più grande della Lombardia in cui vivono poco meno di tre milioni di abitanti, per il 98,5% di popolazione ancora tenacemente ed orgogliosamente cristiani. Ma pochi sanno che questo piccolo lembo ti terra è ancora oggi sotto attacco da parte dei vicini dell’Azerbaigian che, giorno dopo giorno, strappano a morsi lembi del territorio armeno, in una guerra che, al più, occupa con dei minuscoli trafiletti le ultime pagine dei quotidiani o viene riferita in qualche servizio giornalistico che viene mandato in onda rigorosamente dopo la mezzanotte”.

E continuano: “Anche la vicinanza con la celebrazione italiana dell’Anniversario della Liberazione del 25 aprile non contribuisce a dare nessun rilievo a questa strage ancora oggi tristemente attuale: noi, del Circolo della Bussola, vogliamo tenere acceso questo piccolo segnale luminoso, per ricordate a tutti quelli che ci seguono che oggi, più che mai, è ancora possibile, nell’indifferenza generale, morire a causa della propria religione”.

La nota si conclude con l’intenzione del comitato di organizzare un nuovo incontro che “in prosecuzione ideale con il primo, faccia luce sulla situazione terribile in cui versa oggi l’Armenia”.

