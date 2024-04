Città

SARONNO – Nella giornata di domani, si terrà il Lions Day in piazza Volontari del sangue, una manifestazione nazionale dove i soci Lions incontrano i cittadini per fare informazione sui principi e le attività del club.

Diverse saranno le iniziative poste in essere dall’associazione: campagne di prevenzione con screening oculistici e per il diabete gratuiti con figure professionali, area bimbi con scacchi giganti, giochi e trucca-bimbi, visite guidate nel centro storico di Saronno, mercatino solidale per la vendita di frutta, miele, peluche cani guida Limbiate.

Saranno inoltre presenti cani molecolari e ci sarà una dimostrazione del bastone elettronico Lions per non vedenti. L’associazione invita anche a portare occhiali da vista o da sole rotti o inutilizzati che verranno poi riparati e donati a chi ne ha più bisogno.

(Foto d’archivio)

