SARONNO – I nuvoloni grigi da cui a stento faceva capolino qualche raggio di sole e le temperatura più autunnali che primaverili non hanno fermato i volontari del Lions Day che stamattina, domenica 24 aprile, hanno organizzato al parco Lura la partenza della corsa in programma.

Stand per le iscrizioni e il ristoro e un arco gonfiabile per l’arrivo/partenza hanno ben presto dato benvenuto ai temerari che incuranti del meteo si sono messi il pettorale ed hanno affrontato il percorso. Tanti i volontari del Lions club che si sono adoperati per l’organizzazione e per fornire assistenza lungo il percorso presidiato anche dalla polizia locale. Nutrito il gruppo del Running Saronno che ha voluto essere presente e far sentire la propria vicinanza all’iniziativa.

