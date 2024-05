Politica

SARONNO – La tappa in provincia di Varese a Saronno per la Capolista Cecilia Strada organizzata dai Giovani Democratici del saronnese ha avuto un riscontro particolarmente positivo.

Lucy Sasso, consigliera comunale e moderatrice della serata dichiara: ” La partecipazione da parte di molti volontari delle associazioni che operano sul territorio e dei più giovani ci rende molto orgogliosi della comunità in cui siamo inseriti!”

L’intervento di Cecilia Strada inizia proprio raccontando le motivazioni dietro la sua candidatura: “Mi candido con il Partito Democratico perché oggi il Pd promuove la missione di soccorso europeo, e sempre il Pd non ha votato il nuovo patto immigrazione asilo europeo. Sono consapevole che non saremo sempre d’accordo su tutto, ma ho più paura di trovarmi in una stanza in cui tutti la pensiamo nello stesso modo. Io sono una persona che costruisce ponti, questo non vuol dire però scendere a compromessi su quelle che sono le priorità che porto avanti. Per me la priorità dei prossimi anni sarà di aggredire le disuguaglianze, lavorare per un’Europa che protegge e tutela la vita umana. In queste elezioni europee ci sono due visioni opposte: c’è la destra che crea nemici e lucra sulla paura, mentre c’è una sinistra che contrappone la sicurezza dei diritti! Io credo in un’Europa che sa unirsi ed essere portatrice di pace”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti