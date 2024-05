Sport

LEGNANO – Netta vittoria del Bc Saronno oggi pomeriggio nel derby in trasferta conro il Kemind Legnano: è finita 4-12. Una impresa, da parte dei saronnesi del presidente Massimo Rotondo, considerando che i legnanesi erano sino a questo momento imbattuti avendo vinto le quattro precedenti gare disputate. Mentre per Saronno è anche un passo avanti in classifica, portando il proprio record a 2 vittorie e 2 sconfitte.

Nel girone B nazionale di serie C, Saronno veleggia attualmente al terzo posto in graduatoria, alle spalle di Legnano e Bovisio Buffaloes. Dietro ai saronnesi gli Athletics di Novara con Vercelli, i Vikings di Malnate e Bergamo Walls.

(foto archivio: Bc Saronno in azione di gioco durante un precedente match di campionato)

