CESANO MADERNO – “Per consentire gli interventi di ripristino al tetto danneggiato dal maltempo dei giorni scorsi e successivamente realizzare i lavori di efficientamento energetico della struttura di via Po, la vasca natatoria da 25 metri del centro sportivo In Sport di Cesano Maderno non sarà utilizzabile fino a domenica 27 agosto”. Lo comunica l’Amministrazione comunale cesanese.

Nel centro polifunzionale sono e restano comunque attivi e completamente usufruibili le attività di camp estivo, la sala fitness e la sala corsi, la vasca polifunzionale, la vaschetta esterna ed il lido estivo. In accordo con l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno, per ridurre al minimo le tempistiche e gli eventuali disagi alla cittadinanza, in contemporanea ai lavori per ripristinare la copertura saranno svolte anche le manutenzioni della vasca già programmate e, con l’occasione, saranno anche anticipati i lavori di efficientamento energetico già previsti, tra cui il rifacimento della tecnologia dei corpi illuminanti della piscina. Gli interventi termineranno il 20 agosto e seguiranno le operazioni di riempimento, ripristino dei valori chimici e delle temperature previste da Ats”.

La vasca sarà agibile e riaperta al pubblico il 28 agosto, data in cui le attività sportive riprenderanno nella loro completezza.

In tutta la zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

