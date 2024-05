Città

SARONNO – Ripresi i lavori all’antenna di telefonia. L’amaro appello degli attivisti del comitato.

Spaccata in centro a colpi di sampietrino: danni per un misero bottino. Una vetrina sfondata con un sampietrino per rubare i pochi euro in monetine del fondo cassa: tanti danni, un misero bottino e una nuova difficoltà per chi si trova a gestire un’attività in centro.

La saronnese Francesca La Gala nominata dama del reale ordine di San Michele dell’Ala dai reali del Portogallo. Infatti in occasione della relazione annuale dell’accademia Studium fondata nel 1476 dal principe Guglielmo I Paleologo, marchese di Monferrato, la saronnese Francesca La Gala è stata nominata da Dom Duarte Pio di Braganza, pretendente al trono del Portogallo, dama del reale ordine di San Michele dell’Ala.