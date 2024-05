iltra2

TRADATE – Domenica 2 giugno alle 20.30 in piazza Unità d’Italia si terrà il tradizionale concerto bandistico per la Festa della Repubblica a cui parteciperanno il corpo musicale “Città di Tradate” e il corpo musicale Santa Cecilia di Abbiate Guazzone. Con l’occasione, l’Amministrazione Comunale consegnerà una copia della Costituzione Italiana ai ragazzi tradatesi che nel corso del 2023 sono diventati maggiorenni, dunque nati nell’anno 2005.