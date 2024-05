Città

SARONNO – Ha suscitato molta curiosità il manifesto per il 2 giugno comparso negli ultimi giorni per le vie cittadine. Accanto alle immagini della ricorrenza solo una stringata comunicazione: “Le autorità accompagnate dal gonfalone cittadino parteciperanno alle cerimonie organizzate dal Prefetto di Varese”.

Una comunicazione inviata anche dall’Amministrazione che spiega come “si prenderà parte alle celebrazioni a Varese su invito diretto del Prefetto”.

E a Saronno? L’unica celebrazione ufficiale in programma è quella organizzata dall’associazione nazionale paracadutisti d’Italia della sezione di Saronno che però è in ricordo di tutti i caduti e in particolare al ricordo del parà Pasquale Baccaro eroe a cui è stata intestata la sezione.

Alle 10,30 è prevista l’adunata con alzabandiera, seguito alle 1040 dalla deposizione della corona in ricordo di tutti i caduti. Il momento proseguirà con la premiazione del secondo trofeo Baccaro.

Nel pomeriggio erano previsti lanci e sorvoli ma sono stati annullati per problemi tecnici legati all’elicottero.

Confermato e con grande apprezzamento dai saronnesi, invece, il concerto per la festa della Repubblica offerto dall’Amministrazione comunale con il contribuito dello sponsor Tci. L’appuntamento è fissato per le 16 al teatro Giuditta Pasta dove si esibirà l’orchestra Settembre Classico diretta da Stefano Nigro con Noemi Teruel Serrano al pianoforte, il baritono Bryan Sala e il mezzo soprano Sayumi Kaneko.

