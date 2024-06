Politica

CERIANO LAGHETTO – “Piena soddisfazione per il partito che mi appoggia”, così il candidato sindaco a Ceriano Laghetto, Antonio Magnani commenta il risultato delle elezioni europee.

“Abbiamo, come Forza Italia, raddoppiato le preferenze da un partito che era stato definito morto, dopo la disgrazia della perdita del nostro presidente. Per quanto riguarda alla mia candidatura a sindaco i giochi sono aperti e confidiamo che quanto fatto in campagna elettorale sia stato compreso: il motto con cui ci siamo presentati è “ascolto e umanità”.”

“Grazie a uomini e donne che hanno dimostrato di essere non protagoniste per sé stessi, ma per rendere Ceriano la protagonista nell’area Groane”, conclude.

