ilSaronnese

GERENZANO – La cooperativa Ardea Onlus, in collaborazione con La Ghiandaia e il Comune di Gerenzano organizza la “Passeggiata al chiaro di luna” giovedì 13 giugno alle 21 nel Parco degli Aironi, in via Inglesina, 51.

La manifestazione, inserita all’interno del progetto “Ambientiamoci 2024”, vuole guidare i partecipanti alla scoperta degli animali notturni che vivono nel territorio, attraverso un’escursione naturalistica nei sentieri del Parco degli Aironi. Si potranno facilmente ascoltare i richiami degli anfibi, vedere le lucciole e sentire i rapaci notturni.

L’evento ha un costo di 10 euro a persona. La prenotazione è richiesta e obbligatoria: è possibile contattare con un messaggio su Whatsapp il 3533096964, o mandando una mail al [email protected].

(foto archivio: una veduta sul parco degli Aironi)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti