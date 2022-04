x x

GERENZANO – I volontari della Fondazione Avsi ( https://www.avsi.org/it/page/chi-siamo/28/ ), informano che causa del tempo incerto, è rinviato a domenica 10 aprile dalle 14, sempre al Parco degli aironi di via Inglesina a Gerenzano, il banchetto per la vendita di prodotti dolciari e artigianali il cui ricavato andrà a favore della campagna di raccolta fondi “#HelpUkraine“. L’iniziativa era stata originariamente programmata per il pomeriggio odierno.

Sin dall’inizio del conflitto la Fondazione Avsi ha organizzato subito interventi di emergenza nelle zone di confine in Polonia, Romania, Ucraina e Moldavia per rispondere ai bisogni immediati delle migliaia di persone in fuga.

