SARONNO – Mercato di Natale parla straniero a Saronno: nella versione natalizia del mercato del mercoledì si è tenuta stamattina in una versione decisamente inedita e ridotta. Gli stand, circa una sessantina, sono stati collocati solo in piazza dei Mercanti anche per evitare di chiudere al transito tutte le arterie abitualmente occupate dagli stand con disagi per tutti i residenti in un giorno di festa.

Regolarmente presente la polizia locale del comando cittadino che ha fatto la spunta. Solo una sessantina gli ambulanti presenti di cui sono due di nazionalità italiana. Scarso per l’intera mattina l’afflusso di clienti.

Si replica il giorno di Capodanno quando è prevista la medesima versione ridotta del mercato. Dicembre 2019 è stato il primo anno in cui la città di Saronno ha rinunciato ai mercati straordinari che tradizionalmente venivano organizzati nelle domeniche precedenti al Natale. Si tratta di un usanza di antica memoria che quest’anno non si è rinnovata per la scarsa disponibilità degli ambulanti ad aderire.