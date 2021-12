x

SARONNO – Nessuno spostamento, nessuna modifica per il mercato settimanale del mercoledì di Saronno. Come ogni mercoledì sarà allestita l’area di mercato con gli ambulanti.

La giornata festiva, infatti, non modificherà l’appuntamento tradizionale del mercoledì mattina. La polizia locale è già pronta ad accogliere ambulanti e spuntisti. La festività, ma soprattutto le previsioni che parlano di abbondati precipitazioni nevose per l’intera giornata, potrebbero provocare una riduzione di ambulanti e clienti ma gli stand ci saranno regolarmente così come le strade chiuse e i divieti di sosta.

Tra le novità l’obbligo di mascherina in tutta l’area di mercato anche per passanti e clienti. E’ l’effetto dell’ordinanza del sindaco Augusto Airoldi. Saranno realizzati dei controlli ad hoc da parte della polizia locale. In caso di infrazioni la sazione è di 400 euro.

