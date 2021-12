x

SARONNO – Solo una settantina di ambulanti si sono presentati stamattina per il tradizionale appuntamento con il mercato del mercoledì a Saronno.

Era un’edizione decisamente particolare quella di oggi del mercato cittadino non solo perchè “cadeva” in una giornata festiva, l’8 dicembre giorno dell’Immacolata ma anche perchè le previsioni hanno annunciato abbondanti nevicate anche nel Saronnese e questo sicuramente ha un po’ cambiato i programmi degli ambulanti.

Come detto si è presentato circa il 25% deii ambulanti 270 ambulanti che animano l’appuntamento settimanale. A raccontare l’assenza di massa soprattutto il grande vuoto in piazza dei Mercati. Buona invece, considerando le basse temperature, la presenza dei clienti quasi tutti muniti di mascherina nel rispetto dell’ordinanza del sindaco Augusto Airoldi che ne impone l’uso anche all’aperto.

