SARONNO – Mentre percorreva l’ex statale Varesina alla periferia di Saronno ha perso il controllo della sua Alfa Romeo Giulitta, ed è uscito di strada con il mezzo che si è ribaltato. Questa la disavventura per un 52enne di Castellanza, che ha concluso la nottata all’ospedale di Garbagnate Milanese.

L’incidente stradale si è verificato alle 5.30 del mattino, lungo il rettilineo che conduce alla rotonda che immette nello svincolo autostradale della A9 di Uboldo-Origgio; un tratto che prende il nome di viale Europa. Sono stati alcuni altri automobilisti di passaggio a dare l’allarme è sul posto è subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri del locale Nucleo operativo radiomobile, presto affiancata anche da una pattuglia del comando di Caronno Pertusella. I militari si sono occupati di deviare il traffico e di prestare i primi soccorsi al conducente della Giulietta, che era solo a bordo. E’ arrivata una ambulanza della Croce rossa saronnese e l’automedica dall’ospedale di Garbagnate Milanese dove è stato infine trasportato il ferito; al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato accertamenti sulle cause e modalità del sinistro; vista l’ora si è anche pensato ad un eventuale colpo di sonno; altra ipotesi quella del malore. Il guidatore della Giulietta avrebbe comunque fatto tutto da solo.

(foto archivio)

14062020