Al via le potature: si parte dal parco degli Alpini

SARONNO – Giardinieri al lavoro in tutta la città per prendersi cura del verde cittadino. Negli ultimi giorni sono iniziate le potature invernali. Si tratta di interventi che vengono svolti ogni anno e che l’assessorato all’Ambiente guidato da Gianpietro Guaglianone ha deciso di attuare in questi giorni anche per “sfrutturare” la riduzione del traffico legata alla chiusura delle scuole per le festività natalizie.

“Non si tratta solo di eseguire i tagli programmati – spiega Guaglianone – ma anche di un’occasione per controllare lo stato di salute delle piante in modo da poter prevenire anche eventuali cadute di condizioni meteo estreme”. Tra le zone già interessante agli interventi quella del parco degli Alpini tra via Concordia e via D’Annunzio. Gli alberi intorno al piccolo parco sono stati i primi ad essere sottoposti alle potature in modo da essere pronti ed in ordine per quando, a partire dal prossimo fine settimana, ospiterà gli eventi della sagra di Sant’Antonio. Cestelli e giardinieri sono stati visti anche nella zona di viale Rimembranze.

(per le foto si ringraziano i nostri lettori)

04012020