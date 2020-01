SARONNO – Calcio mercato, ultimi sussulti prima dell’inizio del girone di ritorno nei campionati dilettantistici con il Fbc Saronno (Prima categoria) ancora al lavoro per rafforzarsi dopo qualche inattesa defezione per infortunio, che ha caratterizzato i mesi scorsi. In prova, lo si è visto all’opera domenica pomeriggio nell’amichevole vinta con largo margine sull’Ardor Bollate (5-1) il difensore centrale Davide Corti. Chi ha la mente buona se lo ricorda parecchi anni fa già nel Saronno che allora vinse il campionato d’Eccellenza, poi il giocatore ha fatto base soprattutto a Fenegrò. L’accordo coi biancocelesti potrebbe essere questione di ore. Un giocatore che servirebbe eccome: il Saronno si è trovato privo del proprio centrale di maggiore esperienza, Tamai, per un infortunio; stessa sorte per Stevanin che proprio domenica con l’Ardor è tornato in campo dopo un lungo stop.

Ma non è finita qui, non è escluso che i prossimi giorni portino a Saronno anche un altro giocatore di grande esperienza. Mentre dalla società saronnesi si sono congedati due giovani: Carluccio è passato all’Aurora Cerro (Prima categoria) mentre Busnelli è approdato al Seregno, serie D e juniores nazionale.

(foto: il difensore Corti in azione contro l’Ardor Bollate)

05012020