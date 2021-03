SARONNO – Nuovo day hospital oncologico all’ospedale di piazza Borella a Saronno, il progetto è pronto ed a “svelarlo” sono i volontari che abitualmente prestano servizio nella struttura per assistere i pazienti, ovvero quelli dell’associazione onlus Saronno point.

“Il merito di un reparto day hospital oncologico a breve in conclusione è solo vostro, con le vostre importanti offerte – dice Mario Busnelli, vicepresidente di Saronno point, rivolgendosi ai concittadini – Noi dell’associazione ci abbiamo sempre creduto e non avevamo mai perso la fiducia di arrivare al traguardo”. Prosegue Busnelli: “Ecco la nuova piantina con tutte le disposizioni degli studi, delle sale visita, delle sale d’attesa e delle sale per le terapie oltre la sala medici e la sala multidisciplinare. Un reparto importante per tutti i malati oncologici del nostro comprensorio. Come diciamo sempre, insieme si fanno sempre le più importanti conquiste sociali”.

(foto: il progetto del nuovo day hospital oncologico dell’ospedale di Saronno)

