SARONNO – Bilancio più che positivo per la tombolata della Repax organizzata nella sala teatro della parrocchia della Regina Pacis in via Roma.

Grande soddisfazione per gli organizzatori che hanno parla di “una delle migliori edizioni di sempre”. Primo elemento per il successo dell’iniziativa la grande presenza di pubblico: “La sala del teatro Regina Pacis era strapiena tanto che abbiamo dovuto andare nei magazzini a recuperare qualche sedia in più”. Dunque un’edizione veramente molto partecipata: “Ma soprattutto – continuano gli organizzatori – è stata per noi della Repax un’occasione per stare insieme e ricordare come la nostra sia una realtà soprattutto sociale, dedicata ai ragazzi del quartiere, che crede nei valori formativi dello sport”.

E visto il risultato non mancano i ringraziamenti a chi si è impegnato nell’organizzazione e “a tutti coloro che hanno partecipato per l’aiuto che ci hanno dato nel portare avanti non solo le nostre attività ma anche quelle dell’oratorio”.

08012020