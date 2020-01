UBOLDO – “Solo una bacheca informativa, è ciò che avevamo richiesto lo scorso 5 agosto 2019. Una bacheca simile a quelle degli altri gruppi politici esistenti in via San Martino-angolo via Per Origgio sulla parete esterna della biblioteca civica o Talent house”. Inizia così un comunicato a firma della lista civica Per Uboldo rappresentata in consiglio comunale da Alessandro Colombo.

Disporre di una bacheca rappresenta per noi, che intendiamo la politica come massima espressione della democrazia e della partecipazione, uno strumento aggiunto di relazione, informazione, e socializzazione. Nella nota inviata al sindaco il 5 agosto scorso chiedevamo di avere a disposizione una bacheca impegnandoci ad acquistarla, installarla e manutenerla a nostre spese senza alcun onere per il Comune, a non sub-locare lo spazio ad altri soggetti, a utilizzarla solamente per comunicare ai cittadini attività e decisioni relative alle scelte politiche e amministrative del Comune di Uboldo. Ci assumevamo anche la responsabilità dell’ordine, della pulizia e del buono stato di decoro, anche relativamente ai contenuti, alla forma ed al linguaggio del materiale affisso nella bacheca e della mancata tempestiva rimozione di materiale impropriamente o illegittimamente affisso.

Il sindaco Luigi Clerici in un paio di occasioni – a margine di riunioni su altri argomenti – ci ha detto che stanno verificando la fattibilità della cosa. Hanno recuperato i documenti relativi al 2008 (anno in cui sono state posizionate le 4 bacheche esistenti) e il Segretario Comunale stava studiando la situazione… Ma sono ormai trascorsi 158 giorni e ancora non è arrivata alcuna risposta ufficiale da parte del Comune. Ora, non vogliamo entrare nel merito di scelte fatte più di dieci anni fa di far acquistare le bacheche ai partiti (in tutti gli altri Comuni le bacheche sono di proprietà comunale e vengono assegnate di volta in volta ai gruppi rappresentati in consiglio comunale), vogliamo solo far notare che oggi abbiamo quattro bacheche posizionate in via Per Origgio – una della Lega, e ben tre riconducibili a gruppi di Sinistra – che sono spesso inutilizzate.

La nostra richiesta allora è o di consentirci il posizionamento di una nuova bacheca o di assegnarci provvisoriamente una delle bacheche esistenti per poi andare a modificare il sistema in vigore delle bacheche consiliari. Insomma, ancora una volta, chiediamo che il sindaco prenda una decisione.

