CERIANO LAGHETTO – Si avvia a conclusione il lungo e ricco calendario di appuntamenti organizzati in occasione delle festività natalizie grazie alla collaborazione di associazioni, gruppi e consulte di frazione. Poco prima di Natale, il Centro diurno integrato Macallè ha proposto il tradizionale pranzo di auguri, che ha coinvolto ospiti, famiglie, volontari e personale, mentre il 20 dicembre si è svolta la festa di Natale. Nella notte della Vigilia, doppio appuntamento, a Dal Pozzo e in centro, con la distribuzione di polenta e vin brulè al termine delle Sante Messe a cura degli Alpini e dei volontari del Centro civico. Domenica 5 gennaio al centro civico Dal Pozzo la tradizionale tombolata benefica organizzata dalla Consulta di frazione, quest’anno particolarmente ricca di premi prestigiosi.

Domenica prossima, 12 gennaio, è invece in programma la cerimonia di premiazione del concorso “Un presepe per voi”, promosso dall’Associazione Ceriano in Festa in collaborazione con la Parrocchia San Vittore Martire e con il Comune di Ceriano Laghetto. L’appuntamento in questo caso è alle ore 15 all’oratorio di via San Francesco.

09012020