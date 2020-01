Sabato 18 gennaio il rhythm and blues approda a La Tela di Rescaldina

RESCALDINA – Il rhythm and blues arriva a La Tela di Rescaldina. L’osteria sociale del buon essere ospita sabato 18 gennaio i Vee and The Scratches, band di cinque elementi provenienti da diverse esperienza musicali, ma uniti dalla grande passione e dal costante lavoro per la musica con il desiderio di condividerla. Guidato dall’inconfondibile voce di Vee Jay (Valentina), iconica figura del rhythm and blues milanese, il gruppo propone un repertorio ispirato alle sonorità lanciate nei blues club di Chicago dalla mitica Motown Records, l’etichetta discografica che ha fatto conoscere i grandi autori e musicisti della scena rhythm and blues e soul. Il concerto a La Tela vedrà i Vee and The Scratches per la prima volta nella formazione a cinque: accanto a Vee Jay (voci e percussioni), Riccardo Bonelli (chitarre e voce), Carlo Gradella (basso) e Alessandro Colombo (batteria), la band si è arricchita dell’esperienza e delle qualità di Emanuele Piras (tastiere, Hammond e piano Rhodes). Inizio alle 21.45, l’ingresso è libero.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese 31 Rescaldina, telefono 0331297604, www.osterialatela.it.

