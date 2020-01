CARONNO PERTUSELLA – Ciclista investito in via Bergamo, come si chiama il tratto caronnese dell’ex statale Varesina alla periferia cittadina, nella zona industriale. L’incidente è avvenuto mercoledì sera alle 20.55, è stato investito un ciclista, un giovane di 29 anni.

E’ accorsa una ambulanza della Croce rossa di Garbagnate Milanese ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno: i militari hanno deviato il traffico per consentire al personale della Cri di procedere in sicurezza con i soccorsi. Il ciclista si è comunque ben presto ripreso, è stato accompagnato con l’autolettiga all’ospedale saronnese di piazza Borella per essere medicato, le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. L’incidente è avvenuto alla grande rotatoria che si trova nei pressi dei centri commerciali all’incrocio con viale 5 giornate, dove già in passato si sono verificati diversi sinistri di una certa gravità.

(nella foto di archivio: un precedente incidente alla rotatoria fra viale 5 giornate e l’ex Varesina)

15012020