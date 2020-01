UBOLDO – E’ stata la Uslenghi Tradate la protagonista ai campionato di ciclocross andati a scena lo scorso fine settimana al centro sportivo di via Manzoni a Uboldo. Questi tutti i risultati.

Nella categoria Gentlemen 1 dunque il successo di Lura Luraghi del Team Uslenghi di Tradate seguito da Andrea Zanconato del Tezze Arzignano e da Maurizio Sasia della Tecnobike Bra; per i Gentleman 2 primo Massimo Valsesia della Ciclo Pengo, seguito da Massimo Suardi dello Spilla Team e da Angelo Tosi del Casalese; per i Supergentleman C primo Vincenzo Vezzoli della Duebi Tradate seguito da Giovanni Bertoldi del Carving Club Schio e da Giovanni De Agostini dell’Auzate; per i Supergentleman B primo Paolo Damolin della De Franceschi, secondo Alfio Maracani della Padovani e terzo Lucio Pirozzini dell’Auzate. Per la categoria Supergentleman A primo Maurizio Busato della De Franceschi, secondo Claudio Biella del Valsesia e terzo Gianfranco Mongardi dello Spili Team; per le Donne B prima Simona Etossi della Besanese, seconda Sabrina Masin della Cicli Pengo, terza Cinzia Sartori della Euganea Bike. Per la categoria Donne A prima Giulia Balestri dell’Argon 18 Hicari; seconda Valentina Mariani della Mazzucchelli e terza Cristina Cortinovis della Raglia; per le Donne C prima Gloria Fossaluzza della Zuliani; seconda Daniela Meneghin della Benato e terza Daniela Di Prima della Caviriò; per la categoria Primavera primo Francesco Rogati della Tecnonike Bra, secondo Luca Mazzuero del Mtb Omegna; per i Debuttanti primo Francesco Beltrami dell’Uslenghi Tradate, secondo Fabio Ramponi di Omegna e terzo Nicolas Cavasin della Ercole. Per i Veterani 1 primo Simone Veronese di Progetto ciclismo, secondo Francesco Corradini della Cicli Pengo e terzo Claudio Pivotto della Clamas; per i Veterani 2 primo Remo Bardelli della Spilla Team, secondo Davide Montanari dello Spilla Team e terzo Andrea Perotti della Rally. Per i Senior 1 primo Roberto Busatta del Mazzucchelli Varese, secondo Riccardo Cattaneo del Mazzucchelli e terzo Francesco Canedoli del Bvbc; per i Senior 2 primo Manuel Piva della Bike e motor, secondo Manolo Caneva del Brema e terzo Diego Salmoiraghi della Clamas; per gli Junior primo Gabriele Merlino del Radical bikers, secondo Edoardo Beltrami dell’Uslenghi e terzo Manuel Ballini de La Can di ran.

Classifica società: prima Uslenghi Tradate 47 punti, seconda Cicli Pengo 42, terzo Spilla Team 36,, quarto Auzate 28, quinto Progetto Ciclismo Santena 27.

(nelle foto di Fabio Mitrano alcuni momenti della manifestazione)

15012020