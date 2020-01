Palaexbo: promossa la nuova gestione del bar

SARONNO – E’ decisamente positivo il bilancio tracciato dalla Saronno Servizi dilettantistica per i primi mesi di attività del nuovo gestore dell’area ristoro dell’ex bocciodromo di via Piave.

Il nuovo contratto è partito ad inizio novembre e anche con l’avvio della stagione del palaghiaccio i risultati sono stati buoni. Disponibilità a rispondere alle esigenze e necessità dell’impianto e tante idee per rilanciare la convivialità pre e post attività sportiva nell’impianto di via Piave.

“Si tratta – spiega Katia Mantovani numero uno della Saronno Servizi ssd – di una novità che speriamo possa potenziare ulteriormente la proposta dell’impianto dell’ex bocciodromo. Sono in programma proposte ad hoc per le feste di compleanno ed anche delle serate a tema. E’ stata confermata anche la collaborazione L’Alveare sodalizio saronnese che permette di fare la spesa a chilometro zero, sostenendo i piccoli produttori locali”. E conclude: “Il bar, la presenza di uno spazio per momenti conviviali e di condivisione, è uno dei tasselli per permettere ai nostri sportivi di vivere al meglio la propria attività all’ex bocciodromo continuano giorno dopo giorno ad “amare lo sport” come recita il claim della nostra campagna”.

