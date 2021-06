SARONNO – “Sono orgogliosa di quanto ho fatto alla piscina comunale e più in generale alla Saronno Servizi dilettantistica, spero che mi succederà abbia la mia stessa passione e curi con grande attenzioni le manutenzioni. Adesso per me si apre un nuovo capitolo quello del mio impegno in Lega come militante a Saronno. Ho imparato a conoscere ed apprezzare questa città e sono pronta a dare il mio contributo in politica”.

Determinata Katia Mantovani ha consegnato questa settimana la lettera di dimissioni da presidente della Saronno Servizi dilettantistica: “E’ un passaggio obbligato quello delle dimissioni – rimarca facendo il punto – il 30 giugno finisce il mandato del cda e con le nuove nomine è giusto che ci sia anche un nuovo presidente della dilettantistica che ovviamente dovrà iniziare a impostare la ripartenza della piscina per il prossimo anno è quindi giusto che abbia modo di mettersi subito all’opera”.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti Mantovani traccia un bilancio molto positivo: “Ne parlavo proprio ieri con un saronnese che dopo essere tornato in piscina si complimentava con noi per i rinnovamenti all’impianto. Abbiamo fatto un gran lavoro e spero che si continui su questa linea per continuare a far crescere un impianto che può essere annoverato tra i fiori all’occhiello della città”.

E continua: “Abbiamo portato la piscina dagli anni Ottanta al 2021 rinnovandola esteticamente, organizzativamente e comunicativamente. Proprio su quest’ultimo aspetto c’è stato un cambio di passo indispensabile sui social, le app, il sito, la gestione delle prenotazioni, il mobile”.

Ma sono stati tanti anche gli interventi realizzati come racconta la recente riqualificazione: “Abbiamo poi rifatto le cose più urgenti, dallo spogliatoio dipendenti subito appena sono arrivata fino alla messa a norma a livello di adeguamento antincendio, un adeguamento normativo per la prevenzione che questa struttura non aveva mai avuto”